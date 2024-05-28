Управляющие компании улучшили содержание дворов в Лобне

Глава Лобни, Анна Кротова, лично проверила подготовку дворов города к летнему сезону. Управляющие компании обязаны благоустроить дворы в соответствии с разработанным чек-листом, состоящим из 27 пунктов.

Вместе с представителем министерства Анна Владимировна посетила дворы домов № 2, 4 и 6 на улице Центральной. Там возникли проблемы с детскими площадками: резиновое покрытие износилось, песочницы трескались, болты крепления малых архитектурных форм разваливались. Управляющая компания исправит все недочеты до конца недели.

Также, проверили двор дома № 5 на улице Жирохова и недочетов не выявили, а во дворе дома № 4 все надостатки исправят в двухнедельный срок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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