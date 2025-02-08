Управляющие компании Подмосковья выплатили 4 млн рублей долгов за обращение с ТКО

В Московской области прошло шестое заседание с управляющими компаниями и операторами по вывозу мусора. Его провел первый заместитель министра по содержанию территорий и жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

На встрече присутствовали представители 11 управляющих организаций и три региональных оператора. Основные темы — качество вывоза отходов и долги за услуги по обращению с ТКО.

«Наши совещания из раза в раз демонстрируют свою эффективность. Всего за шесть прошедших встреч в досудебном порядке погашено задолженностей на сумму 39 милионов рублей. Отраслевые специалисты Министерства помогли решить соответствующие вопросы 24 управляющим организациям», — отметил Даниленко.

По итогам встречи удалось достичь компромисса с девятью организациями, которые обслуживают многоквартирные дома. Три компании в тот же день погасили долг на сумму более 4,2 миллиона рублей. Еще с двумя спорные вопросы будут решать через Арбитражный суд Московской области.