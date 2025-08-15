Управляющие компании Подмосковья привели в порядок общедомовое имущество

Управляющие компании Московской области продолжают работу по содержанию многоэтажек и дворов. Сейчас специалисты приводят в порядок фасады, ремонтируют кровли и обслуживают внутридомовые территории.
Например, в доме № 8 на Ленинском проспекте в Химках работники установили защитные оголовки на вентиляционные выходы в кровле. В Сергиевом Посаде покрасили ограждения палисадника у многоэтажки № 9 по улице Октябрьская и обновили внешний вид входных дверей и труб газопровода на улице Клементьевская в доме № 76/10.
В региональном министерстве по содержанию территорий напомнили, что за содержание общедомового имущества отвечают управляющие организации. В случае, если компания выполняет свою работу некачественно, следует обращаться в территориальные отделы ведомства.
