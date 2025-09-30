Управляющие компании Подмосковья получили 1,7 тысячи предостережений в сентябре

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подвело итоги профилактических проверок за сентябрь. По их результатам управляющим компаниям региона вынесли более 1,7 тысячи предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.

Большая часть нарушений связана с управлением многоквартирными домами. Еще 455 предостережений выдали в рамках жилищного надзора, 176 — по вопросам благоустройства, 17 — в сфере экологии. В ведомстве уточнили, что больше всего нарушений выявили в Серпухове, Мытищах, Красногорске, Королеве и Наро-Фоминске.

Проведенные мероприятия направлены на то, чтобы повысить качество обслуживания домов и предупредить новые нарушения в сфере ЖКХ Подмосковья.