Управляющие компании Подмосковья отремонтировали 400 почтовых ящиков с января

Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Почтовые ящики со временем выходят из строя: ломаются дверцы, вылетают замки. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору сообщили, что в Подмосковье отработали 400 задач по ремонту ящиков с начала года.

Обслуживание почтовых ящиков осуществляет управляющая компания дома. Напомним, в случае, если требуется ремонт или замена почтовых ящиков необходимо обратиться в управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО. Жители Подмосковья могут узнать свою УК на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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