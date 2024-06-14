Сегодня 17:33 Управляющие компании Подмосковья отремонтировали 400 почтовых ящиков с января Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Почтовые ящики со временем выходят из строя: ломаются дверцы, вылетают замки. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору сообщили, что в Подмосковье отработали 400 задач по ремонту ящиков с начала года.
Обслуживание почтовых ящиков осуществляет управляющая компания дома. Напомним, в случае, если требуется ремонт или замена почтовых ящиков необходимо обратиться в управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу через портал
Жители Подмосковья могут узнать свою УК на ЕДС МО. сайте.
Ранее губернатор Подмосковья
Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.
Новости Московской области можно обсудить в
«Суперчате 360».
Сегодня 18:45 Пассажирский теплоход под Нижним Новгородом врезался в грунт и получил пробоину
Сегодня 18:38 Кэмерон предложил охотиться за российской нефтью
Сегодня 18:30 Минэкологии предостерегло жительницу Ступина от загрязнения земель
Сегодня 18:23 Предполагаемого организатора побега Артема Усса задержали в Италии
Сегодня 18:21 Минтранс Подмосковья опубликовал список маршрутов до грибных мест
Сегодня 18:12 «Мужчины сходили с ума». Анна Семенович рассказала о неудачной пластике груди
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте