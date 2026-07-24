Управляющие компании Подмосковья оштрафовали на 6,5 млн рублей за неделю
Подмосковное министерство по содержанию территорий продолжает повышать качество коммунальных услуг и обслуживания многоквартирных домов в регионе. На очередном еженедельном заседании рассмотрело 47 административных дел в отношении управляющих и ресурсоснабжающих организаций.
Компании, допустившие нарушения, работают в Лобне, Мытищах, Пушкино, Красногорске, Долгопрудном, Наро-Фоминске, Химках, Электростали, Балашихе, Раменском, Егорьевске, Коломне, Лыткарине, Жуковском, Кашире, Домодедове, Ленинском округе, Ступине, Луховицах, Серебряных Прудах, Серпухове, Чехове и Подольске.
Основаниями для привлечения к ответственности стали нарушения правил ведения предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, грубые нарушения лицензионных требований, несоблюдение стандартов энергетической эффективности. По итогам рассмотрения окончательные решения приняты по 43 делам, рассмотрение еще четырех материалов отложено для выяснения дополнительных обстоятельств. Общая сумма наложенных штрафов составила 6,69 миллиона рублей, также по одному делу вынесено предупреждение. Ведомство продолжает системный мониторинг качества обслуживания жилого фонда региона.