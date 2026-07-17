Управляющие компании Подмосковья оштрафовали на 5 млн рублей за неделю

Министерство по содержанию территорий Подмосковья провело еженедельное заседание, на котором рассмотрели административные дела в отношении управляющих и ресурсоснабжающих организаций. На повестке было 34 дела о нарушениях, допущенных в 17 округах.

Организации привлекли к ответственности за несоблюдение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами, ненадлежащее ведение предпринимательской деятельности, а также невыполнение требований по энергетической эффективности при содержании МКД.

По итогам заседания решения приняты по 31 делу, еще три отложили для выяснения юридически значимых обстоятельств. Общая сумма назначенных штрафов составила 5,2 миллиона рублей. Двум организациям вынесли предупреждение. В четырех случаях размер штрафа снизили по ходатайствам нарушителей.

Работа ведомства направлена на повышение качества коммунальных услуг и содержания многоквартирных домов, а также на усиление ответственности профильных организаций перед жителями региона.