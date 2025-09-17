Управляющие компании Подмосковья будут ежегодно отчитываться по новой форме

В Жилищный кодекс и закон о государственной регистрации недвижимости внесли изменения, которые касаются отчетности управляющих организаций. Новые правила сделают работу управляющих компаний, ТСЖ и жилищных кооперативов более прозрачной. Раньше отсутствие единой формы отчетов мешало собственникам понять, как расходуются средства на содержание и ремонт общего имущества.

Теперь управляющие организации обязаны предоставлять данные о своих финансовых показателях, о выполненных работах и услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также о тарифах на коммунальные услуги. Отчеты будут публиковать в ГИС ЖКХ, а при возможности — и в региональных системах.

Срок предоставления отчетов — первый квартал года, следующего за отчетным периодом. Первый отчет по новой форме управляющие организации должны представить в первом квартале 2026 года за 2025 год. Информация будет открыта для всех собственников жилья, чтобы они могли контролировать деятельность управляющих организаций.