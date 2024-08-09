Управляющая компания «ЖКХ города Чехов» провела опрессовку тепловых сетей

Недавно завершили гидравлические испытания в домах № 8 на Вишневом бульваре и № 9 на улице Полиграфистов. Помимо этого, сотрудники управляющей компании сделали косметический ремонт после пожара в третьем подъезде дома № 20 на улице Дружбы, а также установили новый стеклопакет во втором подъезде дома № 81 на улице Московская.

Для срочных вопросов круглосуточно работает диспетчерская по номеру телефона: 8 (495) 109-31-40. Сотрудники также принимают обращения на электронную почту — info@gorod-chehov.ru.

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