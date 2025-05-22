Управляющая компания провела ремонт в доме в Пушкино по требованию прокуратуры

Пушкинская городская прокуратура выявила многочисленные нарушения в многоквартирном доме при проверке содержания общего имущества. Управляющая компания не соблюдала требования по технической эксплуатации жилья. К ответственности привлекли 10 человек.
Прокуратура внесла представление руководителю управляющей компании. В результате десять должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.
После вмешательства надзорного органа компания организация нарушения: восстановила штукатурку и покраску стен, убрала граффити, ликвидировала захламление и привела фасад в порядок. Также в доме заменили поврежденную плитку.
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