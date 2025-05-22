Управляющая компания провела ремонт в доме в Пушкино по требованию прокуратуры

Фото: Многоквартирный дом №23А на улице Академика Каргина в Мытищах / Медиасток.рф

Пушкинская городская прокуратура выявила многочисленные нарушения в многоквартирном доме при проверке содержания общего имущества. Управляющая компания не соблюдала требования по технической эксплуатации жилья. К ответственности привлекли 10 человек.

Прокуратура внесла представление руководителю управляющей компании. В результате десять должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства надзорного органа компания организация нарушения: восстановила штукатурку и покраску стен, убрала граффити, ликвидировала захламление и привела фасад в порядок. Также в доме заменили поврежденную плитку.