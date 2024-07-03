Управляющая компания «Квартал» проверила готовность домов в Балашихе к зиме

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Балашихи Юлия Смирнова проверила содержание территории микрорайона Балашиха-3. Также представители управляющей компании пообщались с жителями.

Самые активные жители микрорайона вместе с управляющей компанией «Квартал» проинспектировали территорию микрорайона и проверили содержание территории и многоквартирных домов.

Начальник управления ЖКХ Юлия Смирнова подчеркнула, что подобные проверки проходят еженедельно. Она отметила, что состояние территории и ход подготовки домов к зимнему периоду оставляют желать лучшего.

По итогам этого обхода создадут обращение в Министерство по содержанию территории и государственному жилищному надзору по Московской области, чтобы они обратили внимание на то, как управляющая компания «Квартал» содержит территорию.

Напомним, что такие встречи помогают услышать замечания и пожелания жителей, а все предложения в обязательном порядке передают ответственным службам для дальнейших устранений выявленных недостатков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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