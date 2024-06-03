Нового начальника мобилизационного управления администрации назначили в Подмосковье

С 2015 года он работает на ответственных постах в органах власти и, по словам Андрея Воробьева, проявляет себя как профессионала, способного вести сложные направления и отвечать за результат.

«Приветствуем вас. Работал в комитете лесного хозяйства, главном управлении административного технического надзора, поэтому вам успехов. Рассчитываем на ваш профессионализм», — сказал Андрей Воробьев.

В прошлом году Московскую область отметили среди лидеров по мобилизации экономики. Такое направление — всегда серьезная ответственность, особенно в большом регионе, отметил губернатор.

«Прошу вас, Рустам Симранович, придерживаться этой высокой планки», — подытожил Воробьев.

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