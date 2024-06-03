Нового начальника мобилизационного управления администрации назначили в Подмосковье

Новое кадровое изменение произошло в правительстве Подмосковья. На должность начальника мобилизационного управления администрации губернатора назначили Рустама Симрановича Рзаева.

С 2015 года он работает на ответственных постах в органах власти и, по словам Андрея Воробьева, проявляет себя как профессионала, способного вести сложные направления и отвечать за результат.

«Приветствуем вас. Работал в комитете лесного хозяйства, главном управлении административного технического надзора, поэтому вам успехов. Рассчитываем на ваш профессионализм», — сказал Андрей Воробьев.

В прошлом году Московскую область отметили среди лидеров по мобилизации экономики. Такое направление — всегда серьезная ответственность, особенно в большом регионе, отметил губернатор.

«Прошу вас, Рустам Симранович, придерживаться этой высокой планки», — подытожил Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Россия направила в страны Запада новые запросы о подрывах «Северных потоков»

Миф, Ментор и другие агенты. Что известно о подельниках ГУР и СБУ из Севастополя

Губительная жара. Как помочь домашним животным пережить зной

Свыше 180 млрд рублей вложили в свое развитие предприятия ОЭЗ «Технополис Москва»

Рыба моей мечты. Где в Подмосковье поймать язя, щуку и судака

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте