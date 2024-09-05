Управления единого расчетного центра в Серпухове и Клину стали лучшими в областном рейтинге

Фото: Министерство ЖКХ Московской области

Отделения Московского областного единого расчетного центра в Клину и Серпухове заняли первое место в рейтинге среди 48 управлений во втором квартале этого года. Эти города уже второй раз становятся лучшими по качеству обслуживания и отсутствию жалоб.

Как рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, победители получили переходящие кубки.

«Стабильность — признак мастерства. Наш результат — это не случайность, а итог слаженной работы каждого сотрудника», — заявил начальник управления МосОблЕИРЦ Серпухова Дмитрий Акимушкин.

Второе место заняли управления в Подольске и Ступине, а третье — в Домодедове и Лосино-Петровском.

«Высокие результаты Клину и Серпухову удалось сохранить благодаря не только их мастерству, но и постоянной работе над качеством предоставляемых услуг», — рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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