Управление Росреестра проведет консультацию по земельному законодательству

Управление Росреестра по Московской области объявило о проведении телефонной консультации по вопросам соблюдения земельного законодательства. Мероприятие запланировано на 15 июля 2026 года с 11:00 до 13:00.

Жители Подмосковья смогут задать вопросы государственным инспекторам отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра. Они узнают об особенностях контрольно-надзорных мероприятий в 2026 году, порядке информирования о нарушениях земельного законодательства, размерах штрафов и способах их избежать.

Также на консультации обсудят, какие нарушения земельного законодательства бывают и как их устранить. Задать вопросы можно будет по телефону 8 (495) 223-45-41.

Начальник отдела государственного земельного надзора Управления Вероника Маккамбаева отметила, что деятельность государственных инспекторов направлена на обследование земельных участков и пресечение нарушений законодательства. Это повышает уровень законности использования земельного фонда в регионе и позволяет получать актуальные данные о земле и недвижимости.

С 1 сентября 2025 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 31 мая 2025 года № 826, которое устанавливает признаки неиспользования земельных участков. Документ содержит критерии, которые помогут оценить, соответствует ли использование земли ее целевому назначению. Подробнее о законе можно узнать на сайте Росреестра [здесь](https://rosreestr.gov.ru/press/archive/rosreestr-razyasnil-kak-budet-rabotat-zakon-ob-osvoenii-i-ispolzovanii-uchastkov/).