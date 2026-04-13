Подмосковный Росреестр проведет горячую линию по вопросам использования земель

15 апреля Управление Росреестра по Московской области организует телефонную линию для собственников и пользователей земельных участков. С 11:00 до 13:00 по телефону 8 (495) 223-45-41 можно будет узнать о критериях неиспользования земельных участков и действиях, которые необходимо предпринять для устранения возможных нарушений.

Федеральный закон № 307-ФЗ, вступивший в силу 1 марта 2025 года, определяет трехлетний срок для освоения земельных участков в границах населенных пунктов, садовых и огородных участков. Эта норма касается проблемных участков, которые нуждаются в очистке от мусора, осушении или выравнивании рельефа.

В перечне, установленном Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2025 № 1021-р, прописаны конкретные мероприятия по освоению участков.

Кроме того, с 1 сентября 2025 года вступит в силу постановление Правительства РФ от 31 мая 2025 года № 826, которое устанавливает признаки неиспользования земельных участков. Документ содержит критерии, позволяющие оценить, соответствует ли использование земли ее целевому назначению.

«Введение новых правил направлено на повышение качества использования земельных ресурсов и дополнительную защиту граждан, чьи участки расположены по соседству с заброшенными и захламленными территориями», — отметил заместитель руководителя Управления Владимир Бирюков.