Управление региональной безопасности назвало топ мошенничеств в Подмосковье

Главное управление региональной безопасности Подмосковья поделилось топом крупнейших мошенничеств. В сумме аферисты похитили более 170 миллионов рублей.

Несовершеннолетний сын генерального директора из Клина передал мошенникам 75 миллионов рублей. Они связались с ним и убедили передать большую сумму денег, представившись сотрудниками госструктур. По этому случаю возбудили уголовное дело.

Еще один случай произошел в Красногорске. Там пенсионер регулярно получал звонки от якобы сотрудников ФСБ и ЦБ. Они убедили его передать 33,5 миллиона рублей под видом защиты денег.

Жительница Красногорска получила сообщение от «сотрудника» ФСБ, который также вынудил ее передать свои накопления общей суммой 24,9 миллиона рублей.

В Мытищах пожилой мужчина лишился 19 миллионов, которые он также передал злоумышленникам под предлогом защиты.

Продавец детских товаров в Дмитрове передала аферистам 18,3 миллиона рублей. Несколько месяцев ей звонили фейковые сотрудники ЦБ.

Жителей предупредили, что представители госучреждений и банков никогда не требуют переводить деньги на безопасные счета и не направляют за наличными курьеров.