Единый расчетный центр под руководством Дмитрия Акимушкина вновь подтвердил свою лидерскую позицию в категории крупных управлений, где количество лицевых счетов на обслуживании превышает 60 тысяч. Это достижение стало продолжением успеха офиса, который ранее был признан лучшим по итогам первого квартала.

В Московской области функционирует 48 управлений, охватывающих 60 городских округов. Для определения лучших каждый квартал проводится оценка их работы по 10 основным критериям. Среди них ключевыми являются качество обслуживания, отсутствие жалоб и собираемость платежей.

Объективная оценка каждого управления осуществляется с помощью метода «Контрольная закупка». Тайные покупатели, выступая в роли обычных посетителей, проверяют порядок и удобство клиентских офисов, соответствие стандартам обслуживания, вежливость, компетентность и даже грамотность речи менеджеров. Эти проверки позволяют не только выявить лучших, но и обнаружить и исправить возможные недочеты.

Напомним, что под руководством Дмитрия Акимушкина Единый расчетный центр демонстрирует высокие стандарты работы, обеспечивая качественное обслуживание и удовлетворенность клиентов.

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