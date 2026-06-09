Итоги работы лесного контроля за первые 6 месяцев года подвели в Подмосковье

С начала 2026 года и по конец мая Управление государственного лесного контроля активно вело работу по выявлению и пресечению нарушений лесного законодательства. За этот период было составлено 905 протоколов об административных правонарушениях, а общая сумма выписанных штрафов достигла 38 миллионов рублей.

Наиболее частым и дорогостоящим видом нарушений стало самовольное занятие лесных участков. По этому виду правонарушений было составлено 485 протоколов, общая сумма штрафов составила 17,9 миллиона рублей, из которых 11,6 миллиона уже взыскано в счет возмещения вреда.

Также были зафиксированы случаи нарушения санитарных правил в лесах, включая замусоривание и захламление. По этой статье было составлено 187 протоколов, на общую сумму штрафов 6 миллионов рублей, при этом возмещено вреда на 1,7 миллиона рублей.

Нарушение правил пожарной безопасности привело к составлению 172 протоколов, сумма штрафов по которым составила 12,2 миллиона рублей. Благодаря оперативным мерам, серьезных лесных пожаров удалось избежать, и в счет возмещения вреда поступило 67,5 тысячи рублей.

Незаконная рубка леса стала причиной для 34 протоколов, общая сумма штрафов составила 1,1 миллиона рублей, а возмещено вреда на 0,6 миллиона рублей.

На данный момент в бюджет поступило более 31 миллиона рублей штрафов и почти 15 миллионов рублей компенсаций за ущерб, причиненный лесам.