Управление Ленинского округа обработало 53 тысячи обращений за год

В муниципальном Центре управления регионом Ленинского городского округа подвели итоги работы за 2025 год. За это время специалисты обработали 53 507 обращений, поступивших от жителей.

Наибольшее количество обращений касалось содержания и благоустройства дворовых территорий — 20 907 (39%). Далее следуют вопросы социальной сферы — 8 407 (16%), работы общественного транспорта — 5 697 (11%), состояния дорог — 4 716 (9%), сельского хозяйства и продовольствия — 1 609 (3%).

Кроме того, специалисты обрабатывали обращения, связанные со строительством, освещением, экологией, отоплением, горячим водоснабжением и благоустройством общественных территорий.

«Благодаря оперативной работе специалистов значительная часть вопросов, таких как организация вывоза мусора, текущий ремонт дорог и работа общественного транспорта, решается в сжатые сроки — до восьми дней. Для более сложных задач, требующих проектирования и значительных ресурсов, например очистки водоемов, капитального ремонта детских площадок или ликвидации борщевика, требуется больше времени, однако и эти вопросы находятся под контролем и решаются в плановом порядке», — отметил руководитель муниципального ЦУР Ленинского городского округа Владислав Цветков.

Муниципальный Центр управления регионом в Ленинском городском округе работает с 2019 года.