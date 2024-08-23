Управление культурного наследия рассказало о сохранении здания богадельни в Коломне

Фото: Главное управление культурного наследия Московской области

Главное управление культурного наследия Московской области утвердило охранное обязательство собственника объекта культурного наследия регионального значения в Коломне. Здание богадельни имени братьев Шаниных с домовым храмом Святого Мартина Исповедника взяли под охрану государства.

Здание построено в 1903–1906 годах. Это двухэтажный дом со скругленными углами с ризалитами в центральной части. Эти архитектурные элементы делят постройку на два крыла: южное и северное. Несохранившиеся внутренние перекрытия были выполнены по деревянным балкам.

Охранным обязательством установлены требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия. Появились сроки проведения и состав работ, необходимые для сохранения богадельни.

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