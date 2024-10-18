Управление безопасности Подмосковья выявило новую схему мошенничества с таможенными сборами

Подмосковное управление региональной безопасности предостерегло жителей о новой схеме мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками «Почты России» и сообщают о посылке из-за границы, за которую нужно заплатить таможенный сбор.

Как рассказали в ведомстве, если человек говорит, что ничего не заказывал, то ему предлагают отказаться от посылки, назвав код из СМС. После этого мошенники получают доступ к аккаунту на «Госуслугах» или в мобильном банке. Жителей призвали не доверять подобным звонкам и не сообщать коды незнакомцам.

Схема обмана с таможенными сборами появилась еще в 2021 году. При упоминании почты, злоумышленники часто пытаются выманить нужную информацию или деньги. Они могут создавать поддельные сайты и просить оплатить несуществующие товары.

«Новая схема, где у россиян просят коды, опасна в первую очередь своей простотой и видимой легитимностью. Люди могут поверить в необходимость немедленного действия, чтобы не „потерять“ посылку или избежать проблемы. Мошенники часто создают атмосферу срочности и психологического давления, и это может сработать — человек выдает код», — отметили в ведомстве.

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