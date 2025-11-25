Управление безопасности Подмосковья сообщило о схеме обмана в «Черную пятницу»

«Черная пятница» — это не только период выгодных покупок, но и время повышенного риска стать жертвой мошенников. Специалисты отмечают, что злоумышленники активно используют технологии искусственного интеллекта, имитируя известные бренды и маркетинговые кампании, а также продолжают атаки через телефон и мессенджеры.

Несмотря на то, что схем мошенничества не стало больше, они стали заметно правдоподобнее. Главная цель аферистов — сыграть на желании покупателей сэкономить и на страхе упустить выгодные акции. Чаще всего мошенники создают фальшивые интернет-магазины, копируя сайты известных компаний и маркетплейсов, где обещают большие скидки и привлекательные условия. Покупатели вводят данные банковских карт и остаются без товара и денег.

Также активно используются фишинговые рассылки с заманчивыми предложениями, уникальными промокодами или информацией о проблемах с доставкой. Переход по ссылке ведет на поддельный сайт, где воруют платежные данные. Кроме того, встречаются лжекурьеры, которые под видом сотрудников службы доставки запрашивают коды из SMS для подтверждения заказа, а затем используют их для похищения средств или доступа к онлайн-сервисам.

В социальных сетях и мессенджерах распространяются фейковые розыгрыши и подарки, а также тематические группы с «опытом успешных участников», созданные мошенниками для привлечения новых жертв. Чтобы обезопасить себя, эксперты советуют проверять сайты перед покупкой, обращая внимание на правильность URL и наличие контактной информации, игнорировать сомнительные ссылки и самостоятельно искать акции на официальных ресурсах, не передавать коды из SMS, а также пользоваться только официальными приложениями и магазинами.