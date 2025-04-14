Управление безопасности Подмосковья сообщило о росте народных дружинников

В Подмосковье становится все больше народных дружинников — людей, которые помогают следить за порядком в своих районах. По данным Главного управления региональной безопасности, больше всего новых участников появилось в Подольске, Одинцове и Электростали — по 12–13 человек в каждом округе.
Такие показатели говорят о том, что жители хотят участвовать в жизни города и заботиться о его безопасности. Самая большая народная дружина сейчас находится в Балашихе — там в составе уже 210 человек. Это впечатляющий показатель, который демонстрирует активность населения.
На данный момент в Московской области работает 79 народных дружин, включая 23 казачьи. Всего в них более 2,1 тысячи человек. Чтобы вступить, достаточно обратиться в администрацию по месту жительства или напрямую в одну из дружин. Найти их контакты можно на сайте ГУ МВД России по Московской области.
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