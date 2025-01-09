Управление безопасности Подмосковья сообщило о новом виде мошенничества

Главное управление региональной безопасности Московской области сообщило об участившихся случаях мошенничества при поиске работы. Чтобы планы не разрушились, следует учитывать некоторые особенности поиска вакансий.

Если соискателю предлагают высокую зарплату за простую работу без требований к опыту и образованию, скорее всего, это ловушка мошенников. Вместо трудоустройства жертвы могут потерять деньги или стать соучастником преступления. Если работодатель просит внести взнос — ни в коем случае нельзя этого делать. Предлоги у мошенников могут быть самыми разными: от покупки рабочего аккаунта до приобретения обучения.

Также следует насторожиться, если потенциальный работодатель просит скачать какое-либо приложение. После формального собеседования мошенники могут прислать список программ для установки. С их помощью злоумышленники смогут добраться до персональных данных и украсть их.

Соискатели могут проверить работодателя несколькими способами. Например, стоит изучить официальный сайт компании, проверить организацию в госреестрах, а также уточнить наличие судебных исков.