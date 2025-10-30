Управление безопасности Подмосковья сообщило о новой схеме телефонных мошенников

Главное управление региональной безопасности Московской области предупредило о новой мошеннической схеме, которая направлена на кражу персональных данных и взлом учетных записей на портале госуслуг. Злоумышленники действуют по отработанному сценарию, предлагая получить букет якобы от поклонника.

Сначала мошенники звонят с незнакомого номера и сообщают о доставке цветов, а затем, под предлогом подтверждения заказа или идентификации, просят назвать код из СМС. После этого на почту приходит фальшивое письмо с уведомлением о попытке взлома госуслуг и инструкцией ответить словом «мошенники».

Паника и доверчивость заставляют людей следовать указаниям мошенников, в результате чего они теряют доступ к своей учетной записи. В действительности «служба доставки» и «служба безопасности» — это части одной схемы. В одном из недавних случаев бдительность коллеги помогла избежать потери данных: девушка заметила подозрительный разговор о «коде для курьера», убедила не отвечать на письмо и помогла сменить пароль. Главное управление региональной безопасности напоминает: никогда и никому нельзя сообщать коды из СМС.