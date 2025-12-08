Управление безопасности Подмосковья сообщило о новой схеме мошенничества в iCloud

В России набирает обороты новая схема мошенничества, нацеленная на соискателей. Преступники публикуют привлекательные вакансии на популярных сайтах поиска работы и приглашают кандидатов на онлайн-собеседования, однако, вместо обычных вопросов они пытаются получить доступ к личным данным.

Во время разговора «работодатель» просит соискателя выйти из своего iCloud и перейти в якобы корпоративный аккаунт, передавая логин и пароль. Как только человек выполняет инструкции, мошенники мгновенно меняют пароль и блокируют устройство, и телефон перестает работать. После этого злоумышленники требуют выкуп за восстановление доступа.

Эксперты напоминают: переводить деньги нельзя. В случае подобной ситуации нужно сразу обращаться в полицию. Чтобы не попасться, следует проверять легальность работодателя через сайт egrul.nalog.ru и прекращать общение, если собеседник требует подозрительные действия с устройством или оказывает давление.