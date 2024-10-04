Управление безопасности Подмосковья раскрыло схему мошенников по квитанциям за ЖКУ

Как рассказали в главном управлении региональной безопасности, поддельные квитанции обнаружили в почтовых ящиках жители Реутова. Они обратились в МосОблЕИРЦ, где информацию о задолженности не подтвердили.

При оплате по поддельному платежному документу, жители переводят средства злоумышленникам. При переходе по QR-коду в квитанции, мошенники также могут получить доступ к персональным данным.

«Будьте бдительны: долговые документы лучше перепроверять. Сравните информацию в платежном документе с ранее поступавшими вам квитанциями. Если есть сомнения в „оригинальности“ платежного документа, обратитесь в МосОблЕИРЦ и уточните информацию», — заявили в ведомстве.

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