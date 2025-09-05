Управление безопасности Подмосковья раскрыло новую схему мошенничества

Главное управление региональной безопасности Подмосковья предупредило о новой схеме мошенничества с использованием технологии NFC, которая позволяет передавать данные между устройствами на коротком расстоянии. Этой технологией обычно пользуются для бесконтактной оплаты, однако преступники нашли способ применять ее для кражи денег с банковских карт.

Мошенники звонят людям, представляясь сотрудниками банка или полиции, и утверждают, что их аккаунт на портале госуслуг взломан или фиксируются подозрительные операции. Чтобы «защитить деньги», жертве предлагают установить на телефон специальное приложение. После этого злоумышленники убеждают приложить банковскую карту к смартфону и ввести код, обещая безопасность. На самом деле данные карты считываются через NFC и передаются мошенникам, которые затем снимают деньги.

Жителям советуют не устанавливать приложения по ссылкам из сообщений или из непроверенных источников, держать пин-код в секрете и включать NFC только при необходимости.