Управление безопасности Подмосковья приняло участие в международном круглом столе

Управление безопасности Подмосковья стало участником международного круглого стола на тему экономических преступлений, который прошел в МГЮА имени Кутафина. Ведомство представлял замруководителя Артем Черепякин.

В качестве экспертов на мероприятие пригласили председателей судебных коллегий, департаментов МВД, а также профессоров юридического вуза.

Спикерами выступали деятели науки, а также ведущие практики. На двух сессиях они рассмотрели как российский, так и зарубежный опыт.

Особое внимание заслужила поднятая заместителем генерального секретаря генпрокуратуры Республики Армения Лалой Бегоян тема изъятия имущества лиц, замещающих государственные должности. В пресс-службе управления безопасности Подмосковья, что подобные обсуждения особенно значимы для развития российской юриспруденции.

Докладчики рассказывали о нестандартных решениях и интересных случаях из личной практики. Точки зрения экспертов местами были полярными, что подталкивало их к более глубокому сравнению в дискуссии.

Также выступающие предлагали свои решения имеющихся проблем в законодательстве.