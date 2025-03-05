Управление безопасности Подмосковья предупредило о новых видах мошенничества

В преддверии 8 марта активизировались мошенники. В Мингосуправления Подмосковья рассказали о самых распространенных сценариях, которые аферисты используют для обмана жителей.

Часто потенциальной жертве звонит человек, который представляется курьером и сообщает, что везет цветы. Он просит назвать ему код из сообщения для подтверждения получения букета.

Второй сценарий предполагает доставку презента от анонимного отправителя. Потенциальному получателю в этом случае звонит «сотрудник компании» и также запрашивает код. Цифры нужны мошенникам, чтобы получить доступ к онлайн-банку или аккаунту на госуслугах.

В ведомстве напомнили, что нельзя никому передавать комбинации цифр из СМС или пуш-уведомлений, а также призвали сразу прекращать разговор с подозрительными собеседниками.