Управление безопасности Подмосковья напомнило правила проверки качества товаров

Примерно каждый третий товар в России может быть фальсификатом. Эксперты считают, что около 30% непродовольственных товаров и 20% продуктов питания подделаны. Главное управление региональной безопасности Московской области рассказало, как проверить качество товаров.

Для повышения прозрачности рынка в России ввели обязательную маркировку товаров. Специальный QR-код на упаковке позволяет проверить их подлинность и качество.

С 1 апреля 2024 года в Московской области при продаже маркированных товаров кассы начали проверять коды через систему «Честный знак» в режиме реального времени. Сначала проверка затронула молочную продукцию и воду в крупных магазинах. С 1 ноября перечень расширится до девяти категорий, включая пиво, БАДы, одежду, обувь и духи.

Код может не пройти проверку, если срок годности истек или товар запрещен к продаже. Система отслеживает товар от производства до продажи, гарантируя его подлинность и качество. Каждый житель Подмосковья может проверить подлинность товара с QR-кодом с помощью бесплатного приложения.

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