Управление безопасности Подмосковья напомнило правила найма иностранцев

Иностранцы, приезжающие в Россию без визы, обязаны оформить патент, если хотят работать. Этот документ не только дает право на трудоустройство, но и защищает работодателя.

При получении патента человек проходит обязательное медобследование, чтобы исключить опасные болезни, такие как туберкулез, ВИЧ, сифилис и лепра. Если у иностранца находят одну из этих инфекций, ему отказывают в выдаче патента и выдворяют из страны.

Однако на деле некоторые люди нарушают правила — не оформляют документы и продолжают работать нелегально. Часто они предлагают свои услуги на дачах, при ремонте квартир или в домашнем хозяйстве.

Главное управление региональной безопасности Московской области просит жителей быть внимательными: не нанимать работников без документов, проверять наличие патента на сайте и сообщать о подозрительных случаях в МВД или Роспотребнадзор.