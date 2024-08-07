Управление безопасности Подмосковья напомнило порядок действий при взломе «Госуслуг»

Главное управление региональной безопасности Московской области напомнило, как следует действовать в случае взлома аккаунта на «Госуслугах». Важно оперативно приступить к выполнению простого алгоритма, так как в аккаунте хранится важная личная информация.

Если злоумышленники получили доступ к личному кабинету и сменили пароль, необходимо выполнить следующие шаги: восстановить доступ к аккаунту через официальное банковское приложение, обратиться в МФЦ, написать заявление на замену паспорта, чтобы мошенники не могли им воспользоваться, обратиться в полицию, сообщив о взломе.

Важно помнить, что, взломав аккаунт, злоумышленники могут узнать кредитную историю, электронную цифровую подпись, размер пенсионных накоплений и многое другое.

Жителям Московской области рекомендуют заранее обезопасить себя от взлома личного кабинета. Для этого необходимо нажать «Безопасность» и войти в систему. Затем следует установить контрольный вопрос, который поможет вспомнить пароль в случае, если владелец его забыл.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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