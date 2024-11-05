Управдомы Подмосковья выявили около 70 замечаний в октябре

Председатели многоквартирных домов активно следят за порядком в своих жилых комплексах и принимают участие в благоустройстве дворовых и общественных зон. В октябре с их помощью выявили 64 дефекта, из которых коммунальные предприятия устранили половину.

Контроль за устранением нарушений в содержании территорий ведут инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области. Они следят за тем, чтобы специалисты быстро реагировали на все замечания.

Слаженность работы председателей МКД и сотрудников коммунальных служб заметна в разных городских округах. Например, в Черноголовке за месяц устранили 11 замечаний, в Серпухове — шесть, а в Волоколамске — пять.

В министерстве подчеркнули, что, несмотря на приоритетную подготовку муниципалитетов к зимнему сезону, важно не забывать о текущих вопросах содержания территорий.