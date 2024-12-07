Управдома из Жуковского наградили за общественный контроль в сфере ЖКХ

Областной форум «Управдом» провели в Доме Правительства Московской области. На нем наградили победителей конкурса «Лучший председатель совета многоквартирного дома».

Участниками форума стали вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский, представители советов домов, общественных объединений, управляющих организаций и профильных министерств.

«За 10 лет наши управдомы выросли и возмужали благодаря образовательному проекту PRОЖКХ и муниципальным форумам „Управдом“. Уверен, что аналогов нашей ассоциации нет ни по авторитету, ни по напору и мощи в Российской Федерации», — сказал Евгений Хромушин.

Антон Велиховский вручил награды шести представителям сферы за активную гражданскую позицию и общественный контроль в сфере ЖКХ. Награду получила и председатель дома № 4 по улице Пушкина из Жуковского Ольга Мальцева.

«Форум стал важной площадкой для эффективного взаимодействия между горожанами, активистами и представителями власти. Благодаря совместной работе удалось реализовать множество инициатив, обеспечивающих достойное качество жизни в Подмосковье», — подчеркнул Антон Велиховский.

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