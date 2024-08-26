Упавшую в открытый колодец собаку спасли в Лобне

Фото: Медиасток.рф

В городском округе Лобня состоялась успешная спасательная операция. Собаку, попавшую в открытый колодец возле остановки «Депо», удалось быстро извлечь благодаря оперативным действиям спасателей.

Глава Лобни Анна Кротова сообщила, что на горячую линию 112 утром поступил звонок и ей незамедлительно передали и информацию.

«Колодец остался открытым после проведения работ сотрудниками компании „Россети“. К операции подключились спасатели пожарной части № 82, и собаку вытащили всего за две минуты с помощью специального крюка», — сообщила Анна Владимировна.

К счастью, ветеринарная помощь животному не понадобилась. Неравнодушная жительница города забрала собаку к себе.

Напомним, что в случае возникновения опасных ситуаций необходимо обращаться в единую диспетчерскую службу по номеру 112.

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