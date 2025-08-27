Упавшую в лесной овраг пожилую женщину спасли в Домодедове

В Подольском лесничестве возле села Введенское спасли 89-летнюю женщину. Пожилая местная жительница отправилась за грибами, но оступилась и упала в овраг.

На тревожный сигнал, поступивший в дежурную службу городского округа Домодедово, откликнулись сотрудники МЧС, лесной охраны, а также добровольцы «Лиза Алерт».

Поиск был непростым — сигнал мобильного телефона указывал неточные координаты. Когда пострадавшую нашли, она была обессилена. Чтобы вынести ее из леса, спасателям потребовалось больше часа. Все это время они проявляли выдержку и заботу.

«Такие случаи напоминают нам о необходимости соблюдать меры предосторожности и быть внимательными к своему состоянию», — отметил помощник участкового лесничего Подольского филиала «Мособллеса» Адыширин Талыбов.

Чтобы поход в лес был безопасным, важно заранее подготовиться. Телефон должен быть полностью заряжен и снабжен навигационными приложениями. Одежду лучше выбирать ярких цветов, подходящую по погоде.

При себе следует иметь не менее полулитра воды и небольшой запас пищи. Стоит взять с собой свисток или зеркало, которые помогут подать сигнал. И главное — обязательно предупредить родных о маршруте и времени возвращения.

Если человек потерялся, важно сохранять спокойствие, не двигаться и сразу позвонить по номеру 112 или родным.