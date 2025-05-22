Упавшую в колодец собаку спасли в Кашире

Сотрудники «Мособлпожспаса» 21 мая помогли бездомной собаке, которая упала в канализационный колодец. В экстренные службы обратились жители микрорайона Ожерелье в Каширском городском округе.

По словам очевидцев, из колодца доносился жалобный вой. Неравнодушные люди попытались самостоятельно достать животное, однако не преуспели и решили обратиться к профессионалам.

«Спустившись вниз по ходовым скобам, работники противопожарно-спасательной службы обвязали хвостатого пленника спасательной веревкой и осторожно вытянули на поверхность. Умный пес вел себя все это время спокойно, понимая, что ему пришли помочь и позволил осмотреть себя на предмет видимых повреждений», — рассказал старший смены Сергей Звягинцев.

Спасатели убедились, что собаке не требуется помощь ветеринара и отпустили ее. Люк закрыли крышкой, чтобы не допустить подобных ситуаций в дальнейшем.