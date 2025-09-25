Упавшую с 9-го этажа девушку спасли в больнице в Сергиевом Посаде

В Сергиево-Посадскую больницу поступила 18-летняя девушка, упавшая с девятого этажа. Жизнь пациентки удалось спасти благодаря слаженной работе врачей.

Девушка выпала из окна своей квартиры по неосторожности. Скорая помощь, которую вызвали очевидцы, доставила пострадавшую прямо в реанимацию. Пациентка была в коме.

Врачи провели диагностику и выявили повреждения головы, легких, травмы живота и грудной клетки, а также переломы костей таза и бедра.

«Сразу при поступлении в реанимацию девушка получала обезболивающие, антибиотики, проводились массивные переливания крови и инфузионная терапия. Врачи провели дренирование плевральной полости — полости вокруг легких, чтобы удалить лишнюю жидкость, образовавшуюся из-за падения. Она сдавливала легкие и затрудняла дыхание», — пояснил заведующий травматологическим отделением больницы Игорь Кучерявый.

Специалисты также установили специальные аппараты внешней фиксации на таз и бедро пациентки, которые сняли на 20-й день.

В сознание она пришла на пятый день, а уже на восьмой ее состояние стабилизировалось, после чего врачи зафиксировали титановым штифтом сломанную бедренную кость девушки.

Пациентку уже выписали. Позже она пройдет курс реабилитации, а затем сможет вернуться к обычной жизни.