Упавших в ливневую канализацию утят спасли в Сергиевом Посаде
Работники ПСЧ-233 «Мособлпожспас» спасли четырех утят, которые упали в дорожную ливневую канализацию. Случай произошел в Сергиево-Посадском городском округе 13 июня.
За помощью обратились местные жители, которые услышали из ливневой канализации писк птенцов. Пернатые угодили туда друг за другом.
Прибыв на место, спасатели вскрыли решетку и с помощью лестницы спустились вниз. Все это время испуганная утка-мать сидела под деревом с другими птенцами и наблюдала за происходящим.
Работники противопожарно-спасательной службы аккуратно подняли утят на поверхность и передали их родительнице. Семья пернатых воссоединилась.
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