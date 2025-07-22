Упавшие на машины бетонные плиты убрали в Балашихе

В микрорайоне Кучино городского округа Балашиха полностью ликвидированы последствия инцидента, связанного с падением бетонных плит. Причиной происшествия стал размыв грунта ливневыми водами, в результате чего были повреждены четыре припаркованных автомобиля.

На место происшествия сразу же прибыли экстренные и коммунальные службы. Для проведения работ по восстановлению территории были задействованы кран, манипулятор, два экскаватора, эвакуатор, а также 15 специалистов. Упавшие бетонные блоки оперативно убрали, а территория приведена в безопасное состояние. Оставшиеся части ограждения прошли тщательную проверку и признаны неопасными.

Власти приняли решение о проведении комплексных восстановительных работ на данном участке. В ближайшее время планируется укрепление грунта, ремонт подпорной стены и полная замена поврежденного ограждения для предотвращения повторных инцидентов.

Отметим, что в последние два дня на территории Подмосковья выпала месячная норма осадков. Такой интенсивный дождь вызван прохождением циклона, который охватывает большую часть центральной России и влияет на погодные условия в регионе. Это стало одной из причин размыва почвы и связанных с ним повреждений.