Упавшие деревья уберут на пути к ж/д станции около Сызранского парка в Балашихе
На Подмосковье недавно обрушился снегопад. Порывистый ветер и осадки привели к падению деревьев, в частности, рядом возле Сызранского парка в Балашихе.
Завалы сделали затруднительным проход в сторону железнодорожной станции. Сотрудники Ногинского филиала «Мособллеса» сейчас активно занимаются устранением последствий непогоды.
Специалисты оценивают количество упавших деревьев, маркируют аварийные растения, а также занимаются организацией вывоза древесины с территории.
В Комитете лесного хозяйства Подмосковья подчеркнули, что безопасность и комфорт жителей и гостей региона остается приоритетом.
В ближайшее время удобный проход к станции восстановят.