Упавшего в запертой квартире мужчину с ОВЗ спасли в Шатуре

Как рассказал начальник караула Андрей Зайцев, в службу «Система-112» обратился 48-летний мужчина, передвигающийся на инвалидной коляске. Он сообщил, что упал вместе с креслом в своей квартире и из-за проблем с ногами не может подняться самостоятельно. Помочь ему было некому.

«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы в присутствии сотрудников полиции с помощью слесарного инструмента вскрыли железную дверь. Попав в квартиру, специалисты аккуратно подняли мужчину с пола и посадили в инвалидное кресло. Заявитель рассказал, что чувствует себя хорошо и в медицинской помощи не нуждается», — отметил Андрей Зайцев.

Он поблагодарил сотрудников «Мособлпожспаса» за оперативную помощь и поддержку.