Упавшего в шахту лифта рабочего спасли в Электроуглях

Один из работников центра по продаже шин в Электроуглях случайно провалился в техническое помещение лифта. Он пролетел два этажа и упал на уложенные внизу поддоны.

Спасатели прибыли на место по сигналу. Мужчина лежал на дне шахты с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Он находился в сознании и жаловался на холод. Пострадавшего укутали специальным теплоизоляционным одеялом и оставили на месте до прибытия медиков, поскольку было подозрение на перелом позвоночника.

Врачи осмотрели мужчину и разрешили эвакуацию. Спасатели положили пострадавшего на носилки, аккуратно извлекли из шахты лифта и передали в руки медиков.