Упавшего в шахту лифта рабочего спасли в Электроуглях

Работники 240-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» помогли рабочему торгового центра, который упал в шахту технического лифта. Случай произошел в городе Электроугли Богородского городского округа.
Один из работников центра по продаже шин в Электроуглях случайно провалился в техническое помещение лифта. Он пролетел два этажа и упал на уложенные внизу поддоны.
Спасатели прибыли на место по сигналу. Мужчина лежал на дне шахты с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Он находился в сознании и жаловался на холод. Пострадавшего укутали специальным теплоизоляционным одеялом и оставили на месте до прибытия медиков, поскольку было подозрение на перелом позвоночника.
Врачи осмотрели мужчину и разрешили эвакуацию. Спасатели положили пострадавшего на носилки, аккуратно извлекли из шахты лифта и передали в руки медиков.
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