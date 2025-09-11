Упавшего с кроссового мотоцикла подростка спасли в МОДКТОБ

Специалисты обследовали пострадавшего и выявили у него перелом бедренной кости, что потребовало срочного вмешательства. Сначала хирурги вернули отломки в правильное положение.

«Это было необходимо для правильного сращивания кости и восстановления анатомической функции ноги. Далее провели остеосинтез стержнями — закрепили отломки специальной фиксирующей конструкцией», — рассказал травматолог-ортопед Сергей Катин.

Состояние подростка сейчас удовлетворительное. Позже из его ноги удалят металлические конструкции, а еще через полгода снимут гипс.

Врачи призывают молодых людей осознанно подходить к выбору досуга и, помня о риске несчастных случаев, быть осмотрительнее.