Упавшего с 13-го этажа мужчину спасли в больнице в Видном

Мужчина 33 лет поступил в Видновскую больницу после падения с 13-го этажа. Диагностика выявила тяжелую черепно-мозговую травму, переломы ребер, предплечья, бедренной кости со смещением. Пациент находился в коме.

«Экстренно подключили пациента к аппарату ИВЛ. После стабилизации состояния провели два этапа оперативного вмешательства», — рассказала заведующая отделением анестезиологии и реанимации Анжелина Монгуш.

Сначала через малоинвазивные доступы-проколы врачи травматологического отделения провели остеосинтез, чтобы устранить последствия травмы. На двух операциях сделали фиксацию отломков костей предплечья и бедренной кости с помощью специальных металлоконструкций.

Пациент провел в условиях стационара 116 дней. Сейчас он выписан на амбулаторное лечение.

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