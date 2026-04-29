Упавшее на дом дерево убрали коммунальные службы в Одинцовском округе

В Одинцовском округе продолжают устранять последствия аномального апрельского снегопада. В поселке Немчиновка на улице Московской, дом № 3, дерево не выдержало ветра и рухнуло прямо на окна двухэтажного многоквартирного дома.

Бригада муниципального бюджетного учреждения «Одинцовское городское хозяйство» оперативно прибыла на место происшествия. Ликвидировали последствия непогоды 10 специалистов, а также спецтехника — автовышка, трактор и бункер-накопитель для вывоза древесных остатков. Работы по распилу и вывозу дерева выполнили в кратчайшие сроки, чтобы не создавать неудобств жителям.

За три дня бригады этого предприятия устранили 125 деревьев, пострадавших от снегопада и находившихся в аварийном состоянии. Только за сегодняшнее утро совершили более 10 выездов на устранение последствий. Работы по расчистке территорий продолжаются, бригады регулярно выходят на уборку.