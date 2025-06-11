Университетский пруд благоустроят в Дубне

Пресс-служба администрации городского округа Дубна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна

Новый облик получит пруд около университета «Дубна». Здесь запланировали масштабное благоустройство.

Идею модернизации территории у пруда поддержал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров. К работам уже приступили — в рамках первого этапа здесь организовали субботник.

«Здесь раньше стояли беседки, и студенты все свободное время проводили здесь. Поэтому начинаем с малого. В рамках нашего большого партийного проекта „Единой России“ начинаем приводить береговую линию в порядок», — прокомментировал Максим Тихомиров.

Отметим, что развитие территории университета «Дубна» поддержал и областной депутат Александр Орлов. Вместе со студентами он будет работать над тем, чтобы здесь появились малые архитектурные формы. Глобальная задача — сделать это место еще одной точкой притяжения молодежи округа.

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