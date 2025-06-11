Университетский пруд благоустроят в Дубне

Новый облик получит пруд около университета «Дубна». Здесь запланировали масштабное благоустройство.

Идею модернизации территории у пруда поддержал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров. К работам уже приступили — в рамках первого этапа здесь организовали субботник.

«Здесь раньше стояли беседки, и студенты все свободное время проводили здесь. Поэтому начинаем с малого. В рамках нашего большого партийного проекта „Единой России“ начинаем приводить береговую линию в порядок», — прокомментировал Максим Тихомиров.