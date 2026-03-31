Университет Вернадского в Балашихе занял 2-е место в рейтинге трудоустройства

Российский государственный университет народного хозяйства имени В. И. Вернадского в Балашихе занял второе место в рейтинге трудоустройства выпускников магистратуры по направлению «Сельское, лесное и рыбное хозяйство». Индекс вуза составл 1,57.

Рейтинг опубликовали на портале «Работа России». Его составили в рамках нацпроекта «Кадры».

Рейтинги рассчитывают с 2025 года по поручению президента. Учебные заведения оценивают по двум показателям: доля трудоустроенных выпускников через два года после выпуска и их медианная заработная плата на второй год работы.

В этом году рейтинг составили по 52 группам специальностей.

«Высокое место в рейтинге — это результат совместной работы преподавателей, научных сотрудников, партнеров-работодателей и студентов, которые осознанно выбирают профессию и успешно реализуют себя в агропромышленном комплексе», — отметили в университете.

В Минсельхозе Подмосковья отметили, что рейтинги помогают оценить востребованность выпускников разных профилей на рынке труда.