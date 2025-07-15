Университет в Коломне принял более 4 тысяч заявлений от абитуриентов

Приемная кампания этого года завершается в Государственном социально-гуманитарном университете в Коломне. Вуз примет 758 студентов на бюджетные места.

Абитуриенты выбирают один из 10 факультетов. По внебюджетным формам смогут обучиться еще около 300 будущих специалистов. При этом заявления подают не только россияне, но и молодые люди из Китая, Киргизии, Узбекистана и Молдовы.

«Уже подано порядка 4000 заявлений, это на четверть больше, чем в прошлом году. Поступают и вчерашние школьники, и выпускники колледжей. Даже пришлось задействовать дополнительные аудитории, где абитуриенты будут сдавать внутренние вступительные испытания. Например, на профиль социальной педагогики уже 100 поступающих, а в прошлом году было 60 человек», — отметил ответственный секретарь приемной комиссии Дмитрий Мартынов.

Популярным в этом году стал педагогический факультет. На втором месте — факультет иностранных языков. Также много желающих поступить на социально-психологический факультет и факультет русского языка и литературы.